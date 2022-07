Juventus, caso De Ligt: una soluzione entusiasma i tifosi

07-07-2022 13:55

Il caso De Ligt continua a tenere banco in casa Juventus. Il giocatore olandese che avrebbe dovuto rappresentare il perno fondamentale per la nuova difesa bianconera, dopo l’addio di Giorgio Chiellini, comincia a scricchiolare. Il difensore ha infatti reso pubblica la sua volontà di lasciare Torino attirando su di sé le attenzioni di tutte le big d’Europa.

De Ligt: il Bayern sorpassa il Chelsea

Negli ultimi giorni a prendere il sopravvento sembra essere stato il Bayern Monaco. Dopo la corte serrata del Chelsea, è arrivato prepotente l’interessamento del club bavarese che avrebbe già fatto diverse proposte. La Vecchia Signora è rimasta ferma sulla sua posizione richiedendo una cifra che si avvicina e di molti ai 120 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Ma è possibile che con il passare dei giorni, i dirigenti bianconeri rivedano le loro posizioni.

Lucas Hernandez la chiave per arrivare a De Ligt

La prima proposta del Bayern Monaco è stata di circa 70-75 milioni più bonus, offerta subito rifiutata dalla Juventus. Ma i bavaresi hanno anche chiarito sin dall’inizio la loro disponibilità a inserire nella trattativa delle possibili contropartite. Non convince la soluzione Goretzka, con il centrocampista che viene da due stagioni molto difficili dal punto di vista fisico. Mentre i bianconeri sarebbero propensi a valutare il possibile inserimento del difensore francese Lucas Hernandez. La trattativa è ancora tutta da sviluppare ma potrebbe rappresentare una buona base di partenza per il futuro.

De Ligt-Hernandez: arriva l’approvazione dei social

Sui social bianconeri i tifosi della Juventus sembrano gradire la soluzione Hernandez come spiega Edoardo: “Lucas Hernandez sarebbe un upgrade sicuro come terzino sinistro ed anche come centrale difensivo, a me non dispiacerebbe affatto”. Anche Mattia la pensa allo stesso modo: “Per me è sì, sia per ruolo (terzino sinistro e centrale) sia per il modo in cui gioca”. Meno entusiasta Matteo: “Non mi fa impazzire ma risolverebbe l’annoso problema del terzino sinistro”.

Mentre c’è chi come Gio guarda anche più avanti: “Se fosse vero si prende Koulibaly come centrale destro ed Hernandez a sinistra dove stava giocando ultimamente e riuscire a sistemare tutta la difesa”. Mentre Marco ci va più cauto: “Dipende dalla valutazione e dalla parte fissa, io non scenderei a meno di 85 più contropartita e in ogni caso chiuderei prima per il sostituto. Altrimenti sistemiamo il centrocampo e apriamo una voragine in difesa”.

