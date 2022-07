06-07-2022 12:33

Dopo una lunghissima attesa, i tifosi della Juventus sono pronti a festeggiare il ritorno in bianconero di Paul Pogba e l’arrivo di Angel Di Maria, i due fuoriclasse che avranno il compito di trascinare la squadra di Max Allegri nella prossima stagione.

Juventus, un giovane dopo i due big

Mentre attende di chiudere le operazioni per i due ultratrentenni, però, la dirigenza bianconera lavora all’ingaggio anche di un giovane talento emerso nello scorso campionato di serie A.

Parliamo di Andrea Cambiaso, esterno difensivo del Genoa che nell’ultima serie s’è messo in luce per capacità atletiche, buona tecnica e duttilità, avendo dimostrato di saper giocare su entrambe le fasce, sia in una linea a quattro che in una difesa a cinque. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, l’affare col Genoa è definito: per andare in porto serve solo il sì di un secondo giocatore, che la Juve manderebbe scambierebbe con u rossoblù.

Juventus, Dragusin decisivo per l’arrivo di Cambiaso

“Prevista nella giornata di oggi la risposta di Radu Dragusin all’offerta del Genoa. La Juventus ha già chiuso l’accordo da 10 giorni per Andrea Cambiaso, con il romeno in contropartita. Il classe 2002 ha però un paio di proposte da club esteri e finora ha temporeggiato…”. Il 20enne Dragusin, dunque, è la pedina chiave nell’operazione per il trasferimento di Cambiaso.

Juventus, i tifosi stufi di Dragusin

Una notizia che ha scatenato le reazioni dei tifosi della Juventus, che non vedono l’ora di prendere Cambiaso. “Ma cosa vuole Dragusin? Aspetta il messaggio del Real Madrid?”, chiede sarcasticamente Matteo nei commenti al tweet di Schira. “Eh sì, il Real ha chiamato Dragusin, per questo temporeggia”.

Marco, invece, ha la soluzione: “Se Dragusin rifiuta, chiediamo al fenomeno dove vorrebbe giocare e poi glielo rifiliamo per 10 milioni… così ci paghiamo Cambiaso e ci rimangono pure gli spicci”.

Altri tifosi, invece, pensano che Cambiaso arriverà, ma che non verrà aggregato subito al gruppo di Allegri. “Ma Cambiaso rimarrà alla Juve o andrà in prestito? Sento voci contrastanti, ma mi pare follia che il ragazzo abbia accettato la Juve sapendo che poi non sarebbe rimasto!”, scrive Cate manifestando i suoi dubbi.

“Ma la Juve prende Cambiaso per tenerlo o lo dà via in prestito?”, domanda anche Daniele. Per Andrea “dipende se va via Luca Pellegrini”. “Cambiaso è più forte – chiosa Gio – spero proprio che venga e rimanga”.

