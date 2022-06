05-06-2022 14:53

Giorgio Chiellini torna a emozionarsi, ed emoziona, parlando dei suoi 17 anni con la Juventus.

Stavolta lo fa davanti a una telecamera, cercando di trattenere le lacrime. In particolare, di fronte all’immagine sua con Gigi Buffon, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli:

“Èun pezzo di storia della Juve, abbiamo condiviso tanto, tutto… dieci anni. Penso che Gigi sia quello con cui ho giocato di più nella mia vita. Leo è il secondo. Con Barza un po’ meno, ma siamo lì”. Poi si commuove: “Questa è una foto che farà scendere una lacrima a tanti tifosi juventini per qualche anno ancora. Gigi è genuino, è vero e ti coinvolge in tutto quello che dice e che fa. È speciale. Barzaglione invece è sempre stato per tutti noi una roccia in campo e fuori”