Juventus: contatti con il Milan per uno scambio di mercato

Contatti tra Juventus e Milan per un possibile scambio di mercato estivo: Alessio Romagnoli si trasferirebbe a Torino, mentre Federico Bernardeschi farebbe il percorso inverso, sbarcando a Milano. Entrambi i giocatori arrivano da una stagione deludente, ed entrambi sono in scadenza nel 2022 con i rispettivi club, che non vogliono perderli a parametro zero tra un anno e pensano ad una soluzione estiva.

Il capitano rossonero è sceso nelle gerarchie di Stefano Pioli dopo l’arrivo dal Chelsea di Fikayo Tomori: l’ex centrale dei Blues ha conquistato tutti, e il Diavolo sta lavorando con i londinesi per cercare un accordo sul riscatto. La conferma del calciatore inglese naturalizzato inglese allontanerebbe definitivamente Romagnoli dal club meneghino. Un discorso simile può essere fatto per Federico Bernardeschi, lontano dal rendimento che aveva con Massimiliano Allegri.

All’operazione, riporta Goal.com, starebbe lavorando l’agente di mercato Mino Raiola: si pensa ad uno scambio alla pari, o pareggiato con l’inserimento di un giovane nella trattativa. L’ingaggio di Bernardeschi è alto, ma il centrocampista bianconero potrebbe essere invogliato dall’idea di rilanciarsi a Milano ed accettare una riduzione.

Romagnoli è stato da mesi individuato da Paratici come il possibile sostituto di Giorgio Chiellini, verso l’addio bianconero a giugno: nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità importanti su questo fronte.

OMNISPORT | 07-04-2021 07:24