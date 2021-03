Milan: torna Romagnoli, verso il recupero Calabria

Arrivano finalmente buone notizie dall’infermeria rossonera che piano piano inizia a svuotarsi. Può così tirare un sospiro di sollievo Stefano Pioli che torna a sorridere dopo alcune settimane davvero complicate a livello di indisponibili. Il suo Milan, in vista del ritorno di Europa League contro il Manchester United, ed in generale per il finale di stagione, recupera pedine importanti.

Dopo il recupero di Zlatan Ibrahimovic, che si candida a partire addirittura titolare contro i Red Devils, e quello di Bennacer che è tornato ad allenarsi in gruppo, Pioli accoglie anche Alessio Romagnoli e molto probabilmente Davide Calabria.

Romagnoli è sicuramente più avanti nella fase di recupero e si candida ad essere addirittura titolare giovedì sera, mentre Calabria resta ancora dietro Dalot, ma punta ad essere in panchina a San Siro.

Al momento chi ancora sembra più indietro nei vari recuperi sono Rafael Leao e Mario Mandzukic, per fortuna di Stefano Pioli però in Europa League ci sarà Ante Rebic, che dovrà farsi perdonare la doppia giornata di squalifica in Serie A.

Il tecnico rossonero ha comunque a disposizione ancora 24 ore per capire come cercare di costruire la squadra anti-United, ma una cosa è certa: i titolarissimi rossoneri stanno tornando e per il finale di stagione la coperta del Milan si sta allungando.

OMNISPORT | 17-03-2021 09:12