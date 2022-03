Juventus, Cuccureddu: "Scudetto? Possibile"

06-03-2022 11:01

A La Gazzetta dello Sport, Cuccureddu ha parlato della rimonta scudetto da parte dei ragazzi di Allegri: “Possibile. Sta tornando la vera Juve, la squadra c’è e si vede. Ricetta per la rimonta? Crederci, crederci sempre. Noi lo abbiamo fatto nel ’73, altrimenti non ce l’avremmo fatta”.

Cuccureddu però è certo su una differenza: “Certo, quella squadra aveva più leader… Furino, Zoff, Causio, Salvadore, Anastasi, Morini, Bettega, Capello, Spinosi… e si potrebbe continuare. In panchina, Vycpalek che era come un padre, pieno di consigli. E un presidente come Boniperti che era sempre con noi, quasi tutti i giorni al campo”.

