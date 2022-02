Juventus, dall’Inghilterra arriva il primo grande rimpianto di mercato

20-02-2022 08:18

Un piccolo rimpianto di mercato, sperando che nel giro di qualche mese o di qualche anno non diventi grande o grandissimo. La Juventus è stata protagonista di un mercato incredibile nella sessione di gennaio riuscendo ad ingaggiare una futura stella come Dusan Vlahovic e un giocatori di grande solidità come Zakaria.

Juventus: il sacrificio Kulusevski

Per fare quadrare i conti dopo l’arrivo di Vlahovic, il club bianconero ha dovuto anche pensare alle cessioni ed alla fine i sacrificati sono stati Kulusevski e Bentancur. Soprattutto sul giocatore svedese c’erano tanti dubbi, il suo primo anno con Andrea Pirlo era stato positivo mentre sotto la gestione Allegri il giocatore ha trovato sempre meno spazio.

Per questo motivo è nata la scelta di aprire a una sua possibile cessione. Il giocatore aveva tanti estimatori tra cui anche Fabio Paratici che lo aveva voluto alla Juventus, un anno prima di trasferirsi al Tottenham, e dalla Premier l’ex dirigente non ha perso tempo per ingaggiare il giocatore (con la formula del prestito con diritto di riscatto).

Kulusevski subito decisivo

Dejan Kulusevski ha subito voluto dimostrare alla Juventus di essersi sbagliata sul suo conto ed alla prima partita da titolare in Premier League ha subito messo in campo tutte le sue qualità e il suo talento: per lui un gol e un assist con la maglia del Tottenham che ha vinto in trasferta sul campo del City. Il gol decisivo è stato realizzato da Kane al 95’ proprio su assist del giocatore svedese.

Juventus: cresce il rimpianto dei tifosi

Per molti tifosi della Juve crescono i rimpianti per aver venduto un calciatore ancora giovane e di grandi potenzialità: “Su Bentancur non ho rammarico, aveva fatto il suo tempo alla Juve. Ma su Kulusevski – dice Jeky – le qualità sono evidenti, si può avere il dubbio di non averlo saputo aspettare e valorizzare”. Ma c’è anche chi non vuole lasciarsi andare al rammarico: “In una stagione e mezza alla Juve è stato provato in tutti i ruoli dell’attacco, ha cambiato due allenatori e le sue buone prestazioni si contano sulle dita di una mano. Nessun rimpianto per quanto mi riguarda”.

