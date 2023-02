Potrebbe essere arrivato il momento del debutto di Paul Pogba: il centrocampista francese della Juventus potrebbe rientrare nei convocati di Max Allegri in vista del derby con il Torino

25-02-2023 18:28

Finalmente è il momento di Pogba. Sono queste le ultime notizie che emergono dalla Continassa in vista del derby in programma martedì contro il Torino all’Allianz Stadium. Il calciatore francese della Juventus ha infatti sostenuto l’intero allenamento con la squadra e potrebbe essere finalmente pronto a fare il suo debutto nella stagione con la maglia bianconera.

Juventus, Pogba prepara il rientro nel derby

Una storia mai cominciata, anzi ricominciata. Tra Juventus e Pogba è una questione di attese. Il calciatore francese ha fatto il ritorno a Torino in pompa magna, dopo l’avventura al Manchester United, ma l’infortunio al ginocchio non gli ha permesso di scendere in campo. Martedì potrebbe essere però il momento tanto atteso. Il francese ha giocato tutto l’allenamento con il gruppo principale e anche la partitella e anche se è un po’ in ritardo di condizione per lui dovrebbe arrivare la convocazione in vista della gara con il Torino e magari anche qualche minuto dalla panchina.

Juventus, Chiesa ancora affaticato: salta il derby?

Situazione meno positiva invece quella che riguarda Federico Chiesa. Il recupero dell’esterno bianconero concede ancora a tappe e in questo momento il giocatore sta recuperando da un affaticamento muscolare. Nell’ultimo allenamento il giocatore si è allenato solo parzialmente con la squadra, proseguendo poi con il programma personalizzato. Il suo lavoro prosegue per essere presente contro il Torino ma saranno necessarie le valutazioni dei prossimi giorni per sciogliere la riserva.

Pogback nel derby ma i tifosi non ci credono più

Il possibile rientro di Paul Pogba che dovrebbe essere convocato nel derby contro il Torino sembra non scaldare i cuori dei tifosi della Juventus, che hanno vissuto la vicenda come una vera e propria telenovela e in questo momento sembrano essere poco fiduciosi in un buon esito. “Ormai abbiamo capito che si tratta di una presa in giro per impedire alla società di rescindere il contratto per giusta causa. Via Pogba e via la Pimenta”. La pensa allo stesso modo anche Argonauta: “Ma basta con questo Pogba. Ormai è un giocatore finito. Penso che tutte le notizie che escono siano frutto del suo entourage”. Mentre Cartoon commenta: “Il recupero di Pogba si avvicina ma si avvicina anche la fine del campionato”.