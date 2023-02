Juventus: Pogba interamente in gruppo, Chiesa no

Il francese si candida per essere convocato martedì nel derby contro il Torino. Seduta a metà con i compagni per l'esterno

25-02-2023 13:10

Massimiliano Allegri può iniziare a pensare di avere a disposizione anche Paul Pogba nel derby di martedì contro il Torino. Nel primo allenamento dopo il successo con il Nantes, che è valso alla Juventus l’ottavo di finale di Europa League, Paul Pogba si è allenato per tutta la seduta con il gruppo e si candida per la chiamata. Ancora incertezza invece per Federico Chiesa, che ha iniziato l’allenamento con i compagni, ma poi hai proseguito a lavorare in solitaria mentre gli altri svolgevano gli esercizi normali richiesti dallo staff tecnico.