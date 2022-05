Juventus, definita la formula per arrivare a Raspadori

19-05-2022 19:05

In questi ultimi giorni la Juventus sta tornando alla carica per Giacomo Raspadori, attaccante mobile del Sassuolo autore in questa stagione di 35 presenze, condite da 10 reti con sei assist a referto.

Nonostante il gran parlare di centrocampo, con molti giocatori accostati a Madama (da Pogba a Jorginho fino a Milinkovic-Savic e non solo), i bianconeri cercano un profilo simile a quello di Raspadori, considerando anche l’addio a fine stagione di Federico Bernardeschi.

I bianconeri studiano un colpo in stile Locatelli, dunque un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Anche la valutazione che ne fanno i neroverdi è simile a quella dell’ex Milan, tra i 35 e i 40 milioni di euro.

OMNISPORT