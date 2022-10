Juventus, Di Maria: “Dal primo giorno mi sento a casa”

01-10-2022 15:12

Non potrà scendere in campo con il Bologna e nemmeno con il Milan nel prossimo turno, visto che dovrà affrontare due turni di squalifica dopo il rosso rimediato con il Monza, ma Angel Di Maria scalpita e non vede l’ora di poter dare il suo contributo.

Ai microfoni di 433 ha confermato di essere felice della sua scelta di vestire bianconero, e ha detto qualcosa in più sul suo conto: “Qui mi sento a casa, e questa è la sensazione provata dal primo giorno, siamo una famiglia e per me essere arrivato alla Juve è molto più che importante”.

“Famiglia per me vuol dire tutto, vuol dire essere una cosa sola, vuol dire essere pronto a fare qualunque cosa per mia moglie e le mie figlie, sono il mio motore; io sono cresciuto a Rosario Central, è lì che ho iniziato a giocare a “futbol”. Non tralascia la parentesi sull’amore per i tatuaggi: “Ne ho molti perché mi piacciono parecchio, hanno tutti un valore ed un significato, dalle iniziali di mia moglie e delle mie figlie, fino al primo pallone con cui ho giocato”