Juventus di scena a Londra con dodici talenti “giovanissimi”

Tocca alla Juventus scendere in campo in questo sabato alle ore 19 per affrontare a Londra, in un test match, l’Arsenal.

Il tecnico Allegri, sempre alle prese con gli infortuni ma anche con la voglia di testare un po’ i giovani, non si è risparmiato nelle convocazioni e ha scelto di dare una chance a sette Next Gen e cinque Primavera.

Accanto a Perin e Pinsoglio ecco Jakub Vinarcik, portiere sloveno classe 2005.

Oltre Gatti e Rugani fra i difensori ci saranno Tommaso Barbieri, esterno destro classe 2002, l’olandese col vizio del gol Dean Huijsen (2005), il difensore che ha fatto tutta la trafila bianconera Alessandro Pio Riccio (2002) ed il terzino 2004 per cui si prospetta un grande futuro Jonas Rouhi.

A centrocampo insieme a Miretti, Fagioli e Locatelli si presentano Samuel Iling Jr che in realtà non ha bisogno di troppe presentazioni visto che è apparso già in serie A e Champions League. Una possibilità anche per l’argentino Enzo Berrenechea (2001), per il mediano dal fisico imponente Joseph Nonge Boende (2005) e per Emanuele Zuelli già visto in serie B con la maglia del Chievo Verona.

Infine in attacco rispondono presente Kean, Soulè, Akè, Michele Besaggio, Leonardo Cerri e Samual Mbangula.