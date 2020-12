Juventus-Dinamo Kiev, le formazioni ufficiali: McKennie titolare

La Juventus, già col pass per gli ottavi in tasca, ospita la Dinamo Kiev per la quinta giornata dei gironi di Champions League.

Pirlo sposta Demiral sulla corsia destra in difesa, con Bonucci-De Ligt centrali e Alex Sandro a sinistra. In mediana Bentancur e McKennie, larghi Chiesa e Ramsey; in attacco Morata e Cristiano Ronaldo.

Lucescu col tridente offensivo Tsygankov-Verbic-Rodrigues, in mediana redini a Sydorchuk.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-DINAMO KIEV

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, C. Ronaldo. All. Pirlo.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Shepeliev, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Verbic, Rodrigues. All. Lucescu.

OMNISPORT | 02-12-2020 21:09