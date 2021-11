Juventus, Dino Zoff: "Normale incontrare difficoltà, Allegri non ha sbagliato a tornare"

05-11-2021 16:41

Ai microfoni de Ilgiornale.it, l’ex portiere della Juventus Dino Zoff, Campione del Mondo con la nazionale italiana nel. magico mondiale spagnolo dell’82, ha parlato della situazione della Vecchia Signora dopo il ritorno di Max Allegri, alla sua seconda esperienza alla Juve:

“Se mi aspettavo un avvio così della Juventus? Non del tutto a dire il vero, però non è indietro in Champions League (sorride; ndr). Sicuramente c’è qualche problema ma penso che sia anche normale perché dopo le rifondazioni è sempre così. Tutto può succedere però penso che dopo l’ultima sconfitta si sia complicato tutto ancora di più. Io credo che possa venire fuori e sicuramente lo farà perché ci sono le qualità. 13 erano tanti ma la vedevo fattibile, a meno 16 e con tre squadre agguerrite davanti la vedo davvero dura. Ripeto, però, mai dire mai perché il calcio ci ha dimostrato come potrebbe anche rimontare in maniera clamorosa. Se ha fatto bene Allegri a tornare alla Juventus? Io non so cosa avrei fatto al suo posto, lui ha fatto la sua scelta e non penso che sia quella sbagliata. Magari vince la coppa dei campioni e siamo tutti a posto (sorride; ndr)”.

Juve favorita per la Champions League? “No, ma per me se la può giocare. Intanto ha passato il girone con due turni di anticipo e questa già è un’ottima cosa. La Champions è una competizione particolare e tutto può accadere. La lotta Scudetto? Penso che per quanto stanno dimostrando Milan, Inter e Napoli siano le favorite. Gli azzurri però li voglio vedere a gennaio con la Coppa d’Africa dato che perderanno tanti giocatori”.

