Juventus, due top club si contendono Rabiot

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con i bianconeri.

30-05-2023 09:10

Il futuro di Rabiot, salvo colpi di scena finali, non sarà alla Juventus. Al termine di quella che è stata sicuramente la sua miglior stagione in bianconero (su quattro annate a Torino), il centrocampista francese classe 1995 saluterà e andrà a giocare altrove.

Con la Juventus fuori dalla prossima Champions League e con tante problematiche extra sportive, Rabiot pare ormai deciso a cambiare aria. Due top club sono pronti a farsi avanti in maniera decisa. Si tratta di Manchester United e Bayern Monaco. Entrambi hanno la forza economica per accontentare, a livello di ingaggio, il francese. C’è solo da aspettare la fine della stagione in corso per scoprire dove giocherà il prossimo anno Rabiot.