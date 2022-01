Juventus, Dybala all'Inter? Il parere di Tacchinardi

15-01-2022 10:58

A La Gazzetta dello Sport, Alesio Tacchinardi ha analizzato il possibile passaggio di Paulo Dybala dalla Juventus all’Inter: “Magari poi la prossima stagione va all’Inter e fa 30 gol: forse non 30, perché non li ha mai fatti, ma è un giocatore che se trova la situazione giusta, la posizione giusta e l’equilibrio fisico ha delle qualità che non dobbiamo certo scoprire oggi.

“Certo conta la questione ingaggio – ha proseguito Tacchinardi -, perché per uno stipendio da 10 milioni ci vogliono numeri da 10 milioni: magari da qui a fine anno Paulo li metterà insieme… Certo, anche pensare che possa andare a zero da un’altra parte è un discorso da considerare”.

