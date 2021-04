Juventus, Dybala si arrende: "Scudetto? Andrà all'Inter"

La Juventus arriva dalla vittoria contro il Parma che ha dato nuovo slancio alla squadra di Pirlo, ma in generale la stagione bianconera non è stata delle migliori, con l’ampio distacco dall’Inter e la precoce eliminazione dalla Champions League.

Paulo Dybala questa sera, in diretta su Twitch con Ibai Llanos, famoso streamer spagnolo, ha parlato di un po’ di temi. Primo tra tutti proprio l’andamento della stagione bianconera:

” Si tratta di una stagione negativa per la Juventus, visto che manca lo Scudetto, che lo vincerà l’Inter . Noi siamo abituati sempre a vincere, ma è arrivata la Supercoppa Italiana contro il Napoli e giocheremo ancora la finale di Coppa Italia. E’ un anno diverso, un anno in cui abbiamo cambiato tanto, dall’allenatore ai giocatori. Tanti calciatori sono nuovi. Ora dobbiamo imparare dai nostri errori, speriamo di fare meglio il prossimo anno”.

L’argentino ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra. Prima di una lotta sportiva con il portoghese, poi del paragone con Messi:

“Io e Cristiano ci stiamo sfidando per chi arriva prima a 100 goal con la Juventus. A me ne manca uno, a lui tre. Lui è uno che vuole sempre vincere, anche in allenamento, e se perde diventa intrattabile per qualche minuto. Messi? Sono due calciatori diversi, non saprei scegliere.