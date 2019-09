Juventus e Inter si sfidano a distanza: in palio molto più del primo posto

Dopo il turno infrasettimanale che ha sorriso a entrambe, Juventus e Inter si preparano, nel pomeriggio di sabato, a scendere in campo nelle rispettive sfide della sesta giornata di campionato: i bianconeri, alle 15, ospitano la Spal, mentre i nerazzurri, alle 18, se la vedranno contro la Sampdoria. Due sfide sulla carta abbordabili, che però nascondono le classiche insidie dei cosiddetti “testa-coda” e presentano una posta in palio decisamente interessante: la possibilità di affrontare da prima della classe lo scontro diretto della giornata successiva, in programma a San Siro domenica 6 ottobre nel posticipo serale.

Sarà quindi fondamentale sia per gli uomini allenati da Maurizio Sarri sia per quelli guidati da Antonio Conte non lasciarsi sgambettare da due squadre che, dal canto loro, non stanno attraversando un momento semplice in questo inizio di stagione: sia la Spal sia la Sampdoria, infatti, sono appaiate all’ultimo posto in classifica, con tre punti frutto di una vittoria e quattro sconfitte. Per evitare possibili cali di concentrazione, quindi, gli allenatori di Juve e Inter hanno preparato i loro match con l’obiettivo di vincere e soffrire il meno possibile.

“La squadra deve smettere di pensare alla partita dopo, le partite si aggrediscono una per volta – ha chiosato in sede di presentazione Maurizio Sarri -. Ve lo dico per esperienza diretta, perché la Spal venne a Napoli data per spacciata e fu una della partita più difficili e sofferte di quella stagione. Sarà una partita difficile”.

Di simile tono le parole di Antonio Conte: “E’ la classica partita in cui c’è tantissimo da perdere, anche perché incontriamo una squadra ben allenata da un ottimo tecnico come Di Francesco – ha detto il tecnico salentino in conferenza stampa -. Per me, per noi, esiste solo la partita di domani, non pensiamo a settimana prossima. Concentrazione, quindi, e stabilità”.

Nella partita contro la Spal, Sarri si affiderà dal primo minuto a Buffon in porta, Bonucci e De Ligt al centro della difesa, Cuadrado e Matuidi come terzini di spinta, al centrocampo a tre con Khedira, Pjanic e Rabiot, e all’attacco con Ramsey a sostegno delle due punte Cristiano Ronaldo e Dybala.

Per quel che riguarda, invece, gli undici di Antonio Conte, nel consueto 3-5-2 si schiereranno, a meno di ripensamenti dell’ultimo minuto, Handanovic in porta, Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi e Asamoah a centrocampo, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez in attacco. L’assenza di Lukaku è propedeutica alla preparazione della difficile sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì al Camp Nou.

28-09-2019 13:14