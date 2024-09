Juventus, ecco chi recupera tra Gonzalez, Weah e Thuram: due squadre per Empoli e Psv

Solo Milik e Conceiçao restano indisponibili per il tecnico bianconero, che però potrebbe risparmiare al Castellani i giocatori reduci da infortuni per poi inserirli in Champions

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Buone notizie in casa Juventus in vista della gara di Empoli della 4a giornata di serie A: Nico Gonzalez, Weah e Thuram tornano a disposizione di Thiago Motta, che però potrebbe utilizzarli solo dalla panchina al Castellani in vista della sfida di Champions League contro il Psv del 17 settembre.

Juventus, Motta recupero Gonzalez, Thuram e Weah

Il lungodegente Arek Milik e Francisco Conceiçao sono gli unici indisponibili della Juventus in vista della partita di sabato a Empoli. Thiago Motta ha infatti completamente recuperato i 3 giocatori che erano in dubbio: Nico Gonzalez, Timothy Weah e Kephren Thuram faranno regolarmente parte del gruppo che proverà a restituire i 3 punti ai bianconeri dopo il pareggio a reti inviolate con la Roma.

Juventus, Motta non rischia Nico Gonzalez

Nessuno dei tre, però, dovrebbe partire dal primo minuto. L’infortunio rimediato da Nico Gonzalez con l’Argentina era meno grave del previsto, l’attaccante ex Fiorentina ha giocato e segnato contro la Colombia, ma tornerà alla Continassa soltanto domani. Per questo motivo Motta dovrebbe mandarlo in panchina ad Empoli: l’obiettivo è averlo al meglio per il delicato impegno di martedì prossimo contro il Psv, nella gara di debutto dei bianconeri nella nuova Champions League.

Juventus, Weah e Thuram risparmiati in vista del Psv

Discorso simile per Weah e Kephren Thuram. Negli ultimi giorni entrambi hanno alternato lavori individuali ad allenamenti in gruppo, ma di sicuro non sono al 100%. Considerando che i loro sostituti hanno fatto molto bene nelle ultime due uscite dei bianconeri, Motta dovrebbe dunque farli accomodare accanto a sé in panchina, magari destinandogli qualche minuto della ripresa in vista della gara col Psv. E in panchina dovrebbe vedersi anche Adzic, talento montenegrino che ha superato i problemi delle ultime settimane.

Juventus, la probabile formazione di Empoli

La Juventus che scenderà in campo a Empoli, dunque, non dovrebbe essere molto dissimile a quella vista nella gara di Roma. Davanti a Di Gregorio solita difesa con Savona, Gatti, Bremer e Cabal, a centrocampo Locatelli e Fagioli potrebbero ancora avere la meglio su Douglas Luiz, a cui Motta potrebbe dare spazio in Champions League. L’unica novità potrebbe essere rappresentata dall’inserimento dal primo minuto di Koopmeiners sulla trequarti, insieme a Cambiaso – equilibratore a cui difficilmente Motta rinuncerà – e a uno tra Yildiz e Mbangula. Vlahovic l’unica punta. Contro il Psv, invece, Cambiaso potrebbe arretrare in difesa, lasciando spazio a Gonzalez sulla trequarti, accanto a Koopmeiners e a uno tra Weah e Yildiz, con la coppia Thuram-Douglas Luis in mediana.