Arbitri: da Rocchi ultima chance a Di Bello: non può sbagliare in Empoli-Juventus

Tutte le designazioni della IV giornata di A: Di Marco per Milan-Venezia, La Penna per Cagliari-Napoli, Pairetto per Monza-Inter: si rivede Abisso

Si affida soprattutto ad arbitri esperti il designatore Rocchi per le partite della quarta giornata di serie A e decide di dare una chance anche a fischietti assai discussi di recente, come Lo Bello e Abisso che tornano a dirigere gare importanti.

Sorpresa Di Bello per la Juventus

La scelta più sorprendente riguarda l’anticipo di sabato tra Empoli e Juventus, che sarà arbitrato da Lo Bello. Il fischietto brindisino l’anno scorso era stato messo in castigo dopo i disastri in Lazio-Milan e dopo un lungo stop aveva arbitrato quasi solo in serie B, per la gioia di Gasperini che lo aveva spesso criticato. Quest’anno gli era stata affidata una gara di terza fascia come Cagliari-Como ma ora viene chiamato a fischiare una big e non può più sbagliare. Designazione blindata con Massa e Guida, i migliori arbitri italiani, rispettivamente al Var e all’Avar.

Si rivede Abisso, fiducia a Di Marco

Discorso simile per il palermitano Abisso, reduce da una stagione no. Nelle prime tre giornate non era mai stato impiegato in A, ora Rocchi prova a dargli una chance designandolo per Parma-Udinese. Non mancano comunque le giovani leve come Di Marco, alla quarta presenza in A, che dopo aver strappato la sufficienza in Inter-Lecce ora arbitrerà il Milan contro il Venezia.

La Penna per Cagliari-Napoli

E’ andato sul sicuro Rocchi per Cagliari-Napoli, scegliendo La Penna che non è un internazionale ma ha esperienza e autorità. Viene da una stagione super il fischietto romano ed è considerato affidabilissimo alla pari dei big. Fiducia anche in Pairetto, non irreprensibile in Napoli-Bologna. Il fischietto piemontese arbitrerà Monza-Inter. Nessuna big ancora per Colombo, in calo dopo essere diventato internazionale a gennaio. Dopo Pisa-Palermo in B e Fiorentina-Monza in A stavolta dirige Torino-Lecce. Per Como-Bologna c’è Piccinini, per Genoa-Roma Giua, per Atalanta-Fiorentina Sacchi e infine per Lazio-Verona Zufferli. Solo serie B (Juve Stabia-Palermo) per Sozza.