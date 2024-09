Nuovo incontro tra il ds e l'agente del serbo per trovare la quadra sul rinnovo del contratto in scadenza del 2026: ecco il piano della Juventus

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Per completare il mosaico della rivoluzione estiva attuata da Giuntoli manca ancora un ultimo tassello: il rinnovo di Vlahovic. La Juventus riuscirà a strappare il sì del centravanti serbo? Non è affatto scontato ed è per questo motivo che il ds bianconero ha già pronta un’alternativa.

Vlahovic-Juventus: perché il rinnovo non è semplice

Il contratto a salire del centravanti ingaggiato dalla Fiorentina a gennaio del 2022 lo porterà a guadagnare in questa stagione 12 milioni netti, che, ricorda Il Corriere dello Sport, pesano come 23 lordi sulle casse della Juventus. In Italia nessuno percepisce un simile ingaggio, Lautaro Martinez compreso. Anche per il Toro il rinnovo è andato per le lunghe, ma l’accordo con l’Inter si è trovato sulla base di 9 milioni annui. Il nocciolo della questione è che la Signora punta ad allungare il contratto del serbo fino al 2028 (andrà in scadenza nel 2026, ndr), ma a cifre simili a quelle percepite proprio da Lautaro. Dichiarazioni d’amore a parte per la Juve, qual è la reale volontà di Vlahovic?

Alle porte un nuovo incontro tra Giuntoli e l’agente di Dusan

Nel corso dell’ultima stagione Giuntoli ha incontrato almeno tre volte il procuratore di Vlahovic, Darko Ristic, senza aver trovato la quadra. Il Corriere dello Sport rivela che le parti si aggiorneranno di nuovo alla fine di settembre, con la Juventus che proporrà due anni in più di contratto ma con un ingaggio inferiore alle condizioni attuali. In ogni caso, non è una matassa facile da sbrogliare, anche in caso di mancato accordo sul prolungamento. Perché il ricco stipendio di Dusan lo rende difficilmente collocabile sul mercato, Arabia Saudita a parte. Ne sa qualcosa il Napoli, rimasto prigioniero dell’ingaggio monstre di Osimhen, alla fine mandato in prestito secco al Galatasaray.

La Juventus si cautela: Giuntoli già pensa al sostituto

Il ds bianconero conosce fin troppo bene le dinamiche spesso ingarbugliate del mercato ed è per questo che è pronto a fiondarsi su un calciatore che stima da tempo: Jonathan David. Il 24enne attaccante canadese del Lille, che tra l’altro sfiderà proprio la Juventus in Champions League il prossimo 5 novembre, ha il contratto in scadenza a giugno: prenderlo a zero sarebbe un vero e proprio colpaccio. E le parole del classe 2000 non precludono certo a un suo eventuale approdo in Serie A: “Il mio contratto sta per scadere e sono aperto a tutte le possibilità, non solo alla Premier”.