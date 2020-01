Juventus, emergenza totale: si ferma anche De Sciglio

Neppure il tempo di festeggiare il titolo di campione d'inverno e la Juventus deve fare i conti con una seria emergenza nel settore difensivo. Dopo che gli esami strumentali hanno confermato la gravità dell'infortunio subito contro la Roma da Merih Demiral, vittima della lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Maurizio Sarri deve registrare anche lo stop di Mattia De Sciglio.

L'ex esterno del Milan, già condizionato da un guaio muscolare all'inizio di stagione, è stato sottoposto nella giornata di lunedì ad esami che hanno escluso la presenza di lesioni muscolari, ma hanno evidenziato una elongazione del muscolo grande adduttore della coscia sinistra.

"Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno" recita una nota della società bianconera. Sicuro il forfait in Coppa Italia contro l'Udinese e per la prima di ritorno contro il Parma.

SPORTAL.IT | 13-01-2020 20:22