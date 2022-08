Juventus: Fagioli rinnova fino al 2026

10-08-2022 15:12

Nicolò Fagioli ha firmato il rinnovo con la Juventus: il nuovo contratto del centrocampista scadrà il 30 giugno 2026. Nato il 12 febbraio 2001 a Piacenza, nella scorsa stagione ha giocato in prestito alla Cremonese, trascinandola fino alla promozione in Serie A grazie al secondo posto nella stagione regolare alle spalle del Lecce. L’unica partita nella massima serie in cui è stato presente, naturalmente nelle file dei bianconeri, è stata Juventus-Crotone 3-0 del 22 febbraio 2021, nella quale entrò a venti minuti dalla fine al posto di Bentancur.

