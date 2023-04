Juventus, Ferrero: “Con l’aiuto dei tifosi torneremo a vincere”

Il presidente bianconero ha parlato ai rappresentanti dei vari club di tifosi sparsi nel mondo, sottolineando i numeri e la complicatezza di questo periodo, ma mostrandosi anche fiducioso per il futuro.

01-04-2023 12:09

“La Juventus tornerà a vincere” parola di Gianluca Ferrero. Il presidente bianconero ha presenziato alle Ogr di Torino dove sono arrivati tutti i numeri uno degli official club juventini sparsi per il mondo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Ferrero ha affermato: “Per me è un’emozione ed un orgoglio potervi dare il benvenuto in questa giornata, arrivate da tutto il mondo ed oggi si contano 120 mila associati, 70 club negli Stati Uniti ed altri 70 nel resto del mondo, questa grande partecipazione dimostra come la Juventus sia un club italiano, europeo e mondiale, questa è la nostra forza”.

Ed ha aggiunto ancora: “Sappiamo di essere in un periodo complicato ma qui tutti stanno facendo il loro dovere, voi come tifosi, la squadra in campo e noi come dirigenza, sono certo che da questa giornata usciranno una serie di idee importanti per il futuro, è bello essere riusciti di nuovo ad organizzare quest’evento dopo tanto tempo”.