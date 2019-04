Juventus, fiato sospeso per Giorgio Chiellini

La Juventus è tornata subito al lavoro il giorno dopo il pareggio di Amsterdam contro l'Ajax. La squadra di Allegri punta a chiudere il il discorso scudetto già sabato (con la Spal basta un pareggio) per poter focalizzare al meglio le forze in vista della partita di ritorno contro i Lancieri. I bianconeri hanno recuperato immediatamente Blaise Matuidi, che era uscito nel corso del secondo tempo della sfida di Champions dopo una botta: il francese ha svolto regolarmente il lavoro di scarico con il resto dei giocatori impiegati nella trasferta olandese.

Sono invece da valutare le condizioni di Giorgio Chiellini ed Emre Can, costretti a saltare l'appuntamento alla Cruyff ArenA. Entrambi i giocatori, fondamentali per le strategie di Allegri (nella remontada contro l'Atletico furono tra i migliori) hanno eseguito una seduta personalizzata. Il centrocampista tedesco scalpita per tornare in campo il 16 aprile, più incerto il recupero del capitano, alle prese con un fastidio al polpaccio: né lo staff medico dei bianconeri, né lo stesso allenatore hanno voluto sbilanciarsi.

Chiellini ad Amsterdam è stato sostituito degnamente da Daniele Rugani, che ha fatto il pieno dei complimenti da parte degli addetti ai lavori e degli stessi tifosi, ora meno scettici sulle sue potenzialità. Il giocatore è fresco di rinnovo con la Vecchia Signora: "Entrambe le parti hanno voluto concludere questo accordo con calma – sono le parole dell'agente Davide Torchia a Tuttojuve -, così da trovare la perfetta quadratura. Non c'è stata una richiesta, la società ha puntato sul contratto più lungo che si potesse fare. Siamo stati molto contenti dell'ennesima dimostrazione di fiducia da parte della Juve e fino a questo momento tutto sta procedendo per il meglio".

SPORTAL.IT | 11-04-2019 17:56