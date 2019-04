Ajax-Juve: ai bianconeri manca un rigore. Il messaggio di Ronaldo

Ottimismo e buon umore in casa Juventus il giorno dopo il pareggio di Amsterdam contro l’Ajax. Al termine di una partita sofferta i bianconeri hanno strappato un 1-1 prezioso in vista della gara di ritorno a Torino in programma martedì prossimo. Cristiano Ronaldo, rientrato subito con un gol dallo stop di 15 giorni, su Instagram ha espresso la sua soddisfazione: “Felice di essere tornato e aver segnato un altro gol in questa fantastica competizione. Ben fatto squadra! #finoallafine”. Gli ha fatto eco Leonardo Bonucci: “Il cammino è lungo e ci sarà da soffrire, la partita di stasera ne è l’esempio. Con energia e positività verso il ritorno per continuare il sogno. Ora recuperiamo e pensiamo a chiudere il campionato sabato!!”.

Il cinque volte Pallone d’Oro si è confermato una volta di più re della Champions: sono 125 le reti totali nella competizione europea. Il portoghese ha confermato il feeling unico che ha con questa competizione segnando il gol numero 24 in 21 sfide valide per i quarti di finale.

La Juventus però recrimina sotto l’aspetto arbitrale: al 53′ della sfida dell’Amsterdam ArenA l’arbitro spagnolo Del Cerro Grande non ha punito con il rigore una plateale trattenuta di Tagliafico ai danni di Bentancur. Dopo una consultazione via radio con il Var, il direttore di gara iberico ha lasciato erroneamente proseguire. Inoltre Tagliafico, già ammonito, sarebbe stato espulso. L’esterno argentino salterà in ogni caso la partita di ritorno perché diffidato.

Rigore a parte, la conduzione dell’arbitro Del Cerro è stata discreta: corretta la distribuzione dei cartellini, giusto il giallo a Tagliafico colpevole di un’entrata in ritardo su Cancelo nel corso del primo tempo.

SPORTAL.IT | 11-04-2019 10:15