Juventus: Filippo Ranocchia rinnova fino al 2026 e va in prestito al Monza

20-07-2022 17:41

Il gioiellino di centrocampo della Juventus Filippo Ranocchia, classe 2001, ha prolungato il suo contratto con i bianconeri fino al 2026 e adesso è pronto a trasferirsi in prestito al Monza: un’altra destinazione, stavolta in Serie A, dove poter crescere dopo l’ultima stagione trascorsa in serie B al Vicenza, con cui ha totalizzato 30 partite e 1 gol, mentre due anni fa ha giocato con la Juve Under 23 mettendo assieme 30 presenze e 3 gol. La trattativa è ai dettagli, Ranocchia potrà quindi finalmente esordire nella massima serie col club brianzolo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE