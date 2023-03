Juventus, Gama: “Studio da ds, ma abbiamo ancora uno scudetto in ballo”

Non ha alcuna intenzione di mollare il colpo il difensore bianconero nonostante la corsa al titolo veda in netto vantaggio: la capitana della nazionale si racconta a “Il Messaggero Molto Donna”.

24-03-2023 19:31

C’è un’intervista a tutto tondo di Sara Gama nell’inserto che accompagna il quotidiano il Messaggero.

Una confessione a cuore in mano che spazia dal presente al futuro.

“Siamo molto indietro ma non molliamo l’idea scudetto finché la matematica non ci condannerà, la Roma ha un ottimo progetto e il campionato è aperto, vediamo cosa viene fuori”.

“Io sto seguendo un corso da direttore sportivo perché anche quando smetterò di giocare vorrei rimanere nel mondo del calcio; negli ultimi sette anni è cambiato moltissimo il discorso del calcio femminile dopo 20 anni di stallo, i processi culturali hanno sempre bisogno di tempo, essere riconosciute professioniste è un grande traguardo, c’è tanto da fare ma la strada è quella giusta”.