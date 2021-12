Juventus-Genoa, Shevchenko: "Difficile con così tante assenze"

05-12-2021 23:51

Il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko parla al termine della gara persa 2-0 dal sup Genoa in casa della Juventus. Il Genoa non è andato a segno in quattro partite di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2017.

Queste le parole di Shevchenko, che ha comunque in testa la linea dsa seguire per il futuro:

“Abbiamo cercato di stare in partita. Oggi la squadra ha messo impegno, ma è stato difficile mettere in campo una formazione per via delle tante assenze. Non abbiamo creato niente, ma nel secondo tempo qualcosa abbiamo fatto pur non riuscendo a concretizzare. In questo momento giochiamo così perché i giocatori disponibili sono questi. Abbiamo perso Rovella, Sturaro e Badelj: vediamo domani se qualcuno rientra. Prepariamo il derby e cerchiamo di fare il massimo. Abbiamo provato a mettere centrocampisti e attaccanti più vicini, però abbiamo fatto fatica soprattutto nel primo tempo. Ekuban ci ha provato, Bianchi ha fatto qualche presenza in Serie A. Dobbiamo lavorare e cercare di migliorare. Abbiamo provato a mettere in campo qualche schema per mettere in difficoltà la Juve”.

