Juventus, grave lutto per Alex Sandro. Sarri senza terzini

Grave lutto in casa Juventus, è morto il padre di Alex Sandro, Reinaldo Ramos da Silva, a cui il terzino bianconero era legatissimo. Il giocatore, scosso e colto di sorpresa dalla notizia, ha preso nella mattinata un volo per il Brasile, per raggiungere la sua famiglia in questo momento drammatico.

"Mio padre mi ha insegnato il valore del sacrificio. Ricordo ancora quando lo aiutavo nella coltivazione e nella lavorazione della canna da zucchero. Lui mi raccomandava sempre che prima di andare a giocare con i miei amici dovevo lavorare", aveva raccontato in una recente intervista l'esterno verdeoro.

La sua assenza per la partita di sabato contro la Spal è ora quasi certa e inguaia il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, che deve fare i conti con gli infortuni di Mattia De Sciglio e Danilo, che torneranno solo dopo la pausa delle Nazionali, oltre metà ottobre.

Mentre la fascia destra è coperta da Cuadrado (anche lui adattato), a sinistra Sarri può valutare due alternative. O provare il centrale turco Demiral sulla fascia, o schierare dal 1' il giovane dell'Under 23 Pietro Beruatto, figlio d'arte di Paolo, grande ex di Avellino, Torino e Lazio.

Beruatto è già stato provato durante il precampionato e potrebbe essere una valida alternativa. Ma Sarri, secondo Sky, sta pensando anche all'adattamento a terzino di uno dei tanti centrocampisti di cui dispone.

SPORTAL.IT | 26-09-2019 12:53