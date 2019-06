Juventus, Icardi priorità di Sarri: contatti con Wanda Nara

Maurizio Sarri non è ancora ufficialmente l'allenatore della Juventus, ma già manda importanti segnali per il mercato bianconero. Il primo nome per l'attacco che ha fatto il mister toscano è quello di Mauro Icardi, riporta il Corriere dello Sport.

La spinosa situazione del bomber argentino è nota: l'ex capitano dell'Inter non rientra nei piani di Antonio Conte, che vuole cederlo prima dell'inizio del ritiro a luglio. Finora il giocatore e la moglie-agente Wanda Nara hanno fatto resistenza, ribadendo di voler restare a Milano.

I rapporti tra la Juventus e l'entourage dell'attaccante sono allacciati da tempo, e Sarri è da sempre un grande estimatore della punta, già individuata in passato come l'erede di Higuain al Napoli (l'affare non andò in porto per poco nel 2016). Inoltre l'argentino, che finora ha rifiutato tutte le destinazioni in Italia e in Europa, potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi Juventus anche perché il trasferimento a Torino gli permetterebbe di non allontanarsi troppo da Milano.

L'Inter valuta il giocatore 70 milioni di euro: la trattativa può decollare in caso di scambio con Dybala, una pista ancora lontana dal concretizzarsi considerate le resistenze della Joya, o di almeno una cessione importante nel parco attaccanti. I maggiori indiziati a partire sono Mario Mandzukic e lo stesso Gonzalo Higuain, di rientro dal prestito al Chelsea.

L'Inter ha già individuato da tempo i sostituti dell'albiceleste: Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

SPORTAL.IT | 13-06-2019 09:53