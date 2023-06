Juventus: ieri l'incontro con l'agente di Zaniolo e Gnonto

I due giocatori interessano i bianconeri, ma tutto ruota intorno al futuro di Chiesa, che potrebbe essere ceduto

09-06-2023 09:32

I dirigenti della Juventus ieri hanno incontrato Marco Busiello, agente di Nicolò Zaniolo e Wilfried Gnonto, due profili che stuzzicano i bianconeri. Sul fronte degli esterni, la situazione dipende dal futuro di Federico Chiesa, che non è incedibile e che potrebbe partire a fronte di un’offerta sui 40 – 45 milioni. Secondo la Gazzetta dello Sport, all’ex Fiorentina sono interessati Liverpool e Bayern Monaco. Chiesa non è sicuro di rimanere perché avrebbe scarso feeling con Massimiliano Allegri.

Zaniolo ha una clausola i 30 milioni di euro, ma se il Galatasaray non dovesse superare i preliminari di Champions potrebbe privarsene per una cifra inferiore o anche con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto. Discorso più semplice per il prestito di Gnonto, considerata la retrocessione in Championship del Leeds.