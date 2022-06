01-06-2022 08:57

Non solo Pogba e Di Maria: in casa Juventus si comincia a programmare la prossima stagione anche mettendo a segno dei colpi di contorno o come in questo caso un rinnovo come quello di Mattia De Sciglio. Dopo le partenze a parametro zero di Dybala e Bernardeschi, la Vecchia Signora decide di puntare ancora su Mattia De Sciglio, un jolly a disposizione di Massimiliano Allegri.

Juventus: pronto il rinnovo per De Sciglio

Mattia De Sciglio sembra ad un passo dal rinnovo con la maglia della Juventus, gli esperti di mercato rivelano che si tratta di un rinnovo al ribasso per il calciatore che si prepara a firmare un accordo fino al 2025 ad una cifra che si aggira intorno ai 1,7 milioni di euro a stagione. Il calciatore è sempre stato tenuto in grande considerazione da Massimiliano Allegri per la sua grande versatilità che gli consente di essere un jolly importante dalla panchina.

Juve: in attesa delle mosse importanti

In casa Juventus c’è grande trepidazione per questa finestra di mercato. Dopo l’addio di Dybala, i tifosi della Vecchia Signora vogliono nomi importanti per provare a rilanciarsi in Italia ed in Europa. Paul Pogba sembra aver scelto i colori bianconeri e ad un passo sembra essere anche l’accordo per l’argentino Angel Di Maria, con i bianconeri che andrebbero ad aggiungere talento ed esperienza sulla linea centrale del campo.

Juventus-De Sciglio: sui social scoppia la polemica

Il rinnovo di De Sciglio non sembra di certo esaltare i tifosi della Juventus, in tanti avrebbero percorso uno strada diversa: “Ma almeno dateci una buona notizia sulla Juve, anche inventata, che non mi va di andare in ufficio depresso”, commenta Julio. Matteo è anche più negativo: “Grazie per averci rovinato la giornata”. E ancora: “Le notizie del mercoledì mattina, quelle belle. Altro che Pogba e Di Maria”, il commento del Principino. Il rapporto con i tifosi bianconeri non sembra proprio idilliaco: “Sono sempre troppi, ce ne dovrebbe dare lui a noi”.

Ma c’è anche chi si schiera contro questi giudizi come Pasquale: “Ricominciano gli haters della Juventus. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il rinnovo di De Sciglio che invece sarà un buon sostituto”. Anche Roberto la pensa allo stesso modo: “Una seconda linea perfetta. Non protesta, entra quando serve e fa il suo lavoro sporco senza tanti fronzoli. Averle tutte così le seconde linee”.