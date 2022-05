Juventus, Di Maria è convinto ma Allegri meno: la situazione

25-05-2022 10:28

La Juventus vuole ripartire dopo un’annata non certo positiva e prima di tutto serviranno acquisti validi dal mercato. Il club bianconero vuole rafforzare il centrocampo e i nomi non mancano di certo: su tutti prevale quello di Paul Pogba, mai dimenticato dalla tifoseria e soprattutto da Max Allegri. Un altro fuoriclasse però sta stuzzicando l’appetito del popolo bianconero.

Juventus, Di Maria nel mirino

Si tratta di Angel Di Maria, uno dei tanti gioielli del Psg. L’argentino è da giorni accostato alla Juventus e la trattativa sembrerebbe ben indirizzata. Anche se pochi giorni fa, dopo l’addio al club campione di Francia, il 34enne ha voluto negare tutto: “Se firmerò con la Juventus? No – ha risposto l’argentino sorridendo -. Sono tranquillo. Penso a me e alla mia famiglia. In seguito vedrò quale sarà la soluzione migliore per il futuro”.

L’argentino ha lasciato Parigi dopo sette anni, realizzando 111 assist, 91 gol e conquistando 18 trofei. Per il Psg era tempo di dirsi addio vista l’età del calciatore, ma la moglie di Di Maria ha un’altra opinione: “Trentaquattro anni non sono niente – ha scritto la Cardoso sui social – se il tuo calcio dice che sei ancora giovane, ma i dirigenti ti hanno detto addio. Un’altra squadra beneficerà dei tuoi servizi come meriti e tirerà fuori il meglio di te”.

Di Maria ha scelto la Juve

E magari questa società sarà proprio la Juventus, anche perché le ultime indiscrezioni che arrivano possono far sognare i tifosi bianconeri. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, Di Maria avrebbe detto sì alla Juve, che è la prima scelta dell’argentino.

Di Maria: i dubbi di Allegri e del club

Allegri e la Juventus però stanno riflettendo su Di Maria, per un acquisto che ovviamente ha pro e contro. La qualità del giocatore, l’esperienza e i trofei non si discutono, l’età e lo stipendio però potrebbero essere un problema. Insomma l’argentino è convinto, i bianconeri meno e cercano alternative. Nel frattempo anche il Barcellona ha mostrato interesse per l’ex Psg.