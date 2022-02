Juventus, in emergenza verso la Champions: Allegri sotto accusa

20-02-2022 09:24

La Juventus si vuole mettere alle spalle la mezza delusione del derby. Dopo un periodo molto positivo, i bianconeri si sono fermati solo sul pari nel derby casalingo contro la formazione granata. Un passo falso che pochi si aspettavano visti i progressi fatti dalla Vecchia Signora nelle ultime giornate.

Juventus: emergenza infortuni in Champions

Contro il Torino, Massimiliano Allegri ha dovuto fare di necessità virtù per quanto riguarda la formazione da schierare. Le indisponibilità di Chiellini e Bonucci sembravano pesanti e lo sono diventate ancora di più quando Rugani si è fermato nel corso del riscaldamento prepartita, e con Pellegrini costretto a uscire a match in corso.

Ma la situazione difficile legata gli infortuni non si ferma di certo qui. Allegri infatti sta ancora valutando la situazione legata a Paulo Dybala. Il calciatore argentino è uscito per un risentimento muscolare nel corso del secondo tempo del derby, forse subito prima che la situazione potesse trasformarsi in un problema più grave. Ora verrà valutato per capire se può scendere in campo contro la Villarreal.

Juve: i tifosi accusano Allegri

Nonostante gli infortuni siano un problema per tutte le società di serie A, soprattutto quelle di vertice che giocano tante partite, i tifosi della Juventus puntano soprattutto Allegri e la sua presunta “miopia” nei confronti dei giovani. Per il match di Champions, potrebbe essere aggregato alla prima squadra il giovanissimo Matias Soulè.

Sui social comincia l’attacco dei tifosi: “Ma che lo porta a fare – scrive Cate – tanto non gioca. Dybala non verrà rischiato come l’ultima volta, potete già scrivere. Idem Bonucci, per fortuna almeno rientra Danilo che può fare il centrale”. E ancora: “Akè è un mese che viene convocato in prima squadra ed è un mese che non gioca”. Anche Alessio vorrebbe scelte diverse dal tecnico toscano: “Li convoca per la tribuna. Mourinho è stato bravo a lanciare due 18enni che lo hanno salvato. Il nostro prode Max che fa? Gioca De Sciglio e Alex Sandro improvvisato. Ma l’under23 a che serve?”.

