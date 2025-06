Juventus in Usa con imprevisto, salta subito l'allenamento: il bunker antiatomico nell'hotel e la promessa di Tudor

Partita l'avventura dei bianconeri al Mondiale per club, il debutto sarà contro l'Al Ain: il dg Demien Comolli è rimasto a Torino, ecco il motivo

Nessuna accoglienza da star, un fastidioso ritardo nei voli ma tanto entusiasmo per la Juventus che è sbarcata negli Usa in vista del debutto al Mondiale per club contro l’Al Ain. Presente anche l’ad Scanavino, mentre il dg Comolli è rimasto a Torino. Curiosità e imprevisti del primo giorno americano.

Comolli arriverà solo per la partita

Raggiungerà la squadra solo per la prima partita, prevista nella notte italiana tra il 18 e il 19 giugno contro l’Al Ain, Damien Comolli. Il dirigente raggiungerà la squadra all’Audi Field di Washington (e farà la spola nei giorni successivi) ma per ora è rimasto a Torino, dove continua a lavorare dal suo ufficio alla Continassa. Due le priorità: quella del ds e del dt che prima della fine del mese avranno nomi e cognomi.

Hotel di lusso e bunker antiatomico per la Juve

Nonostante il punto di ritrovo bianconero a Greenbrier sia caratterizzato da tranquillità e isolamento non sarà un ritiro spartano. L’hotel a 5 stelle che ospita la Juve, il Greenbrier resort, è uno spettacolare edificio costruito agli inizi del Novecento come albergo termale e presto diventato uno dei più lussuosi resort degli Stati Uniti, tant’è che ha ospitato re, principesse, capi di stato, attori, cantanti, scrittori e ben 26 presidenti degli Stati Uniti, l’ultimo dei quali Eisenhower, come si legge su La Repubblica.

Si può praticare ogni tipo di sport, incluso il golf, ma la fama del Greenbrier è legata principalmente al gigantesco bunker antiatomico ospitato nei sotterranei, a oltre 200 metri di profondità: costruito negli anni 50 in piena guerra fredda, venne concepito come rifugio per l’intero Congresso degli Stati Uniti, visto che è teoricamente in grado di ospitare fino a 1100 persone.

L’allenamento saltato

Dopo un rapido scalo a Washington, la squadra bianconera ha raggiunto White Sulphur Springs, località della West Virginia che ospiterà il ritiro pre-torneo. I bianconeri avrebbero dovuto svolgere già nel pomeriggio una leggera sessione di allenamento ma il programma ha subito un leggero ritardo, e il primo allenamento negli Stati Uniti è stato annullato.

Le parole di Tudor

Intervistato da Dazn il tecnico Tudor ha assicurato che la Juventus non intende fare da comparsa al Mondiale per club: “C’è emozione perché è la prima volta, la Juve ha sempre la stessa ambizione, di vincere, vogliamo fare questo con umiltà, sappiamo che ci sono le squadre migliori al mondo ma non siamo venuti qua per partecipare. Il viaggio è stato quello che è stato, adesso c’è da adattarsi al tempo, al fuso orario in fretta perché si gioca già mercoledì”.