Juventus, sorridi: la sorpresa per Yildiz e il regalo che può fare Allegri

Il fantasista turco firmerà il rinnovo di contratto: ingaggio da 4 milioni di euro fino al 2030. Intanto Allegri tenta Vlahovic: può partire

Per Tudor è intoccabile, per la società lo diventerà a breve con un rinnovo di contratto a lunga durata. Kenan Yildiz è il futuro della Juventus: sul fantasista turco ruoterà la squadra chiamata a migliorare il 4° posto della stagione appena conclusa. Intanto il regalo di mercato potrebbe arrivare dall’ex Allegri, che vuole Vlahovic: via libera dalla Juventus, ma l’ostacolo rimane l’ingaggio.

Yildiz sulle orme di Del Piero

Kenan Yildiz non si muoverà da Torino: i tifosi impazziscono per lui, Tudor stravede per il turco e pare aver convinto John Elkann a blindarlo con un importante rinnovo di contratto a lunga durata. I top club della Premier League dovranno farsene una ragione, intorno a Yildiz verrà costruita la Juventus del futuro, quella chiamata a fare la voce grossa in Italia e a migliorare in Europa.

Il Mondiale per Club sarà il primo banco di prova per il talento cresciuto in Germania e nazionale turco, dove è nato il papà. Avrà ancora più responsabilità dopo le parole di Tudor e le dichiarazioni di Comolli e Chiellini. Yildiz è il nuovo che avanza, il giocatore con più talento nella rosa bianconera: ha la mentalità giusta per ripercorrere la carriera degli illustri predecessori, a partire da Alessandro Del Piero, l’idolo del turco da cui ha già preso in prestito l’esultanza con la linguaccia.

I due si sentono con regolarità, Del Piero dispensa consigli e complimenti, che Yildiz accoglie con umiltà, ripagando l’affetto con l’atteggiamento giusto dentro e fuori dal campo. A 20 anni ha già messo assieme 48 presenze (destinate ad aumentare con il Mondiale per Club, superando i 50 gettoni che Del Piero collezionò, alla stessa età, nella stagione 1994-1995), 9 reti e 7 assist.

Yildiz-Juventus, pronto il rinnovo

E mentre gli sponsor se lo contendono (dall’Adidas alla Gillette e alla Clear, di cui è testimonial per la Turchia) e la sua maglietta va a ruba anche all’estero e negli Stati Uniti, la Juventus prepara il contratto che lo legherà per altre 5 stagioni al bianconero.

Al rientro dal Mondiale per Club, le parti si incontreranno per prolungare l’accordo fino al 2030 con un corposo aumento dell’ingaggio fino a 3-4 milioni di euro a stagione. Perché come scrive la Gazzetta dello Sport, “Yildiz è un tesoro e la Juventus lo ha capito in tempi non sospetti”.

Allegri bussa per Vlahovic, si può trattare

Se Yildiz è il futuro, Dusan Vlahovic, per la Juventus, rappresenta già il passato. L’attaccante è da tempo sul mercato. Nelle ultime due estati i bianconeri hanno provato a cederlo con scarsi risultati. Intanto il suo stipendio è arrivato a 12 milioni di euro, un’enormità per il club, ma anche un deterrente per chi si avvicina per acquistarlo.

Un aiuto importante potrebbe darlo l’ex Allegri. Il neo-tecnico del Milan ha chiesto a Tare di portargli il serbo, individuato come prima alternativa o spalla in attacco di Santi Gimenez. Le basi per un accordo sono state gettate, Vlahovic a Milano ritroverebbe l’allenatore livornese dopo i 41 gol in 99 presenze nella sua Juventus.

Per far decollare la trattativa occorrerà un’offerta di circa 30 milioni di euro, poi si lavorerà sull’ingaggio, per il Milan e per molti altri club europei un ostacolo non di poco conto. La proposta all’entourage del serbo potrebbe aggirarsi sui 7 milioni di euro, 5 milioni in meno di quelli attualmente percepiti da Vlahovic alla Juventus. In caso di fumata nera, l’alternativa rimane Mateo Retegui, richiesto pure dai bianconeri.