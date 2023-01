Juventus, incontro alla Continassa per il contratto di Rabiot

17-01-2023 22:02

Non è l’unico calciatore in scadenza a giugno con la Juventus, ma risulta uno dei più importanti in questo momento. Si tratta di Adrien Rabiot, ormai sempre titolare con Massimiliano Allegri. La madre-agente Veronique è arrivata a Torino al centro sportivo della Continassa per parlare con la dirigenza bianconera e tentare così di trovare un accordo per il possibile rinnovo di contratto.

Veronique ha discusso con il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini e le parti non sono entrate nel dettaglio per quanto riguarda la questione economica. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro, ma per ora la permanenza di Rabiot resta molto complicata. In scadenza a giugno la Juventus ha anche Juan Cuadrado, Alex Sandro e Angel Di Maria.