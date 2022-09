Juventus, infortunio per Miretti con l'Under 21

25-09-2022 12:19

Arriva un nuovo infortunio in casa Juventus. A fermarsi è ora Fabio Miretti, che si è fatto male sabato in allenamento con la Nazionale italiana Under 21. Trauma alla caviglia destra per il giovane centrocampista classe 2003, costretto così a tornare a Torino in anticipo.

Nelle prossime ore saranno valutate più nel dettaglio le condizioni di Miretti per capire i possibili tempi di recupero. Se dovesse essere grave, aumenterebbe l’emergenza a centrocampo per Massimiliano Allegri in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League.