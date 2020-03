Juventus-Inter, ecco i pronostici di Caressa e Zazzaroni

Tra domani e lunedì vanno in scena i recuperi dell’ultima giornata di campionato ed è la maxi sfida tra Juventus e Inter a prendersi comprensibilmente la ribalta nel corso di Deejay Football Club, la trasmissione condotta da Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni su Radio Deejay. Come finirà il Derby d’Italia a porte chiuse?

La diretta tv

Prima, però, è doveroso un chiarimento sulla questione della diretta tv. Il ministro Spadafora aveva chiesto la trasmissione in chiaro di tutte le partite per evitare assembramenti nei bar o nei centri commerciali, Caressa spiega perché – purtroppo – si tratta di una soluzione attualmente non praticabile: “Sarebbe tecnicamente illegale. Sky aveva proposto di trasmettere Juve-Inter in chiaro, c’è una serie di problematiche legali che in questo momento mi sembra inattuabile superare”. E Zazzaroni aggiunge: “Ci vorrebbe un decreto del governo ma visti i tempi stretti evidentemente non è possibile”.

L’esperto di porte chiuse

Parola poi a Massimo Mauro, che una partita importante a porte chiuse in carriera l’ha giocata, il famoso Juventus-Verona della Coppa Campioni 1985-86. “Giocare a porte chiuse è come una prima alla Scala o un concerto di Vasco senza pubblico”, dice l’ex bianconero. “A volte le partite non sono bellissime, lo spettacolo è proprio il pubblico. Mai come stavolta tra i protagonisti potrebbe esserci il telecronista. Chi vince tra Juve e Inter? I nerazzurri potrebbero pagare il fatto di aver giocato di meno negli ultimi giorni. La Juve però non è al meglio, io schiererei la difesa a tre ma Sarri non sembra d’accordo”.

Il pronostico

Quindi l’atteso momento del “giochino” dei pronostici. E il più importante di tutti, naturalmente, è quello relativo alla grande sfida dell’Allianz Stadium. Per Zazzaroni Juventus-Inter è una sfida “aperta a tutte le soluzioni, tranne che al pareggio”. Per questo motivo potrebbe finire con un successo della Juve, oppure con un colpaccio dell’Inter. Caressa, invece, viaggia nella direzione opposta: “Per me finirà proprio pari”.

Le altre profezie

E le altre partite in programma? Zazzaroni vede una Spal corsara sul campo del Parma, mentre Caressa si gioca la doppia: “1 oppure 2”. Per ‘Zazza’ il Milan batterà il Genoa, per il telecronista Sky invece potrebbe pagare a caro prezzo le ultime polemiche e dunque limitarsi a un pareggio. Pareri discordanti sia su Sampdoria-Verona che su Udinese-Fiorentina (X per Zazzaroni, 1 per Caressa), e per il posticipo tra Sassuolo e Brescia: Zazzaroni annuncia un blitz delle ‘rondinelle’, Caressa la vittoria della squadra di De Zerbi.

SPORTEVAI | 07-03-2020 13:11