Come cambia la serie A in tv, la programmazione di Sky e Dazn

Con i nuovi calendari diffusi dalla Lega per la serie A, che ha ufficializzato lo slittamento di una giornata del campionato e rimodellato anticipi e posticipi (legati ovviamente anche agli impegni delle squadre italiane nelle coppe) cambia anche la programmazione in tv sulle tv a pagamento. Esclusa, almeno per il momento, la possibilità di trasmettere in chiaro le gare ecco come viene modificato il palinsesto tv

QUESTO WEEK END – Questo weekend si gioca solo di domenica con un posticipo al lunedì, ecco dove vedere in diretta le partite (recupero della giornata scorsa)

Domenica ore 12.30 PARMA – SPAL ESCLUSIVA DAZN

Domenica ore 15.00 MILAN – GENOA ESCLUSIVA DAZN

Domenica ore 15.00 SAMPDORIA – HELLAS VERONA ESCLUSIVA SKY

Domenica ore 18.00 UDINESE – FIORENTINA ESCLUSIVA SKY

Domenica ore 20.45 JUVENTUS – INTER ESCLUSIVA SKY

Lunedì ore 18.30 SASSUOLO – BRESCIA ESCLUSIVA SKY

8A GIORNATA RITORNO

Venerdì 13 febbraio, ore 18.30 HELLAS VERONA – NAPOLI ESCLUSIVA SKY

Venerdì ore 20.45 BOLOGNA – JUVENTUS ESCLUSIVA SKY

Sabato 14 ore 15.00 SPAL- CAGLIARI ESCLUSIVA SKY

Sabato ore 18.00 GENOA – PARMA ESCLUSIVA SKY

Sabato ore 20.45 TORINO- UDINESE ESCLUSIVA DAZN

Domenica 15 ore 12.30 LECCE – MILAN ESCLUSIVA DAZN

Domenica ore 15.00 ATALANTA – LAZIO ESCLUSIVA SKY

Domenica ore 15.00 FIORENTINA – BRESCIA ESCLUSIVA DAZN

Domenica ore 18.00 INTER – SASSUOLO ESCLUSIVA SKY

Domenica ore 20.45 ROMA – SAMPDORIA ESCLUSIVA SKY

6A GIORNATA DI RITORNO

Mercoledi 18 marzo, ore 15.00 HELLAS VERONA – CAGLIARI ESCLUSIVA DAZN

Mercoledi ore 18.30 ATALANTA – SASSUOLO ESCLUSIVA SKY

Mercoledi ore 18.30 TORINO – PARMA ESCLUSIVA SKY

(*) la gara INTER – SAMPDORIA ESCLUSIVA SKY sarà riprogrammata nella prima data utile.

9A GIORNATA RITORNO

Venerdì 20 marzo ore 20.45 LAZIO – FIORENTINA ESCLUSIVA SKY

Sabato 21 marzo ore 15.00 BRESCIA – GENOA ESCLUSIVA SKY

Sabato ore 18.00 SAMPDORIA – BOLOGNA ESCLUSIVA SKY

Sabato ore 20.45 JUVENTUS – LECCE ESCLUSIVA DAZN

Domenica 22 marzo ore 12.30 SASSUOLO – HELLAS VERONA ESCLUSIVA DAZN

Domenica ore 15.00 CAGLIARI – TORINO ESCLUSIVA SKY

Domenica ore 15.00 NAPOLI – SPAL ESCLUSIVA SKY

Domenica ore 15.00 UDINESE – ATALANTA ESCLUSIVA DAZN

Domenica ore 18.00 MILAN – ROMA ESCLUSIVA SKY

Domenica ore 20.45 PARMA – INTER ESCLUSIVA SKY

SPORTEVAI | 06-03-2020 18:43