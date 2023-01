Juventus: interesse per Kiwior dello Spezia

05-01-2023 09:37

Nella difesa juventina del futuro potrebbe esserci spazio per Jakub Kiwior. Tuttosport spiega che il polacco è un osservato speciale dei bianconeri, che anche ieri hanno inviato i propri osservatori al Picco per vederlo in azione contro l’Atalanta. Il centrale dello Spezia intriga per eclettismo (può giocare sia a quattro che a tre dietro) che per qualità nell’impostazione. Il prezzo si aggira attorno ai 20 milioni di euro, e sulle sue tracce ci sono già altre big, Napoli e Milan su tutte. La Juve potrebbe affondare il colpo già a gennaio, per poi lasciare il classe 2000 in prestito in Liguria fino a giugno.

