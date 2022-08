Juventus, John Elkann: "Abbiamo vinto 38 scudetti"

04-08-2022 18:32

È il giorno della partita in famiglia a Villar Perosa per la Juventus, con la prima squadra in campo contro l’U23. Per l’occasione il numero uno di Exor, John Elkann, ha parlato della storia dei bianconeri: “Abbiamo vinto 38 scudetti più cinque con le Women, la Juventus è la squadra che ha avuto più campioni del mondo e abbiamo vinto tutte le coppe che c’erano da vincere”.

Elkann ha aggiunto dunque i due titoli vinti e poi tolti ai tempi di Calciopoli. Ha quindi parlato degli obiettivi per la nuova stagione: “Dobbiamo stare attenti perché il campionato è più difficile rispetto al passato. L’Inter è la più forte, strutturata per vincere, senza dimenticare il Milan e la Roma che sul mercato ha fatto un gran lavoro”.

Infine, una battuta sul nuovo acquisto della Juventus, Angel Di Maria: “Io credo che darà tanto al campionato italiano”.