04-08-2022 12:05

L’Inter vuole fare cassa. Dopo la decisione di trattenere Milan Skriniar a tutti i costi, pare proprio che sarà Denzel Dumfries a fare le valigie, destinazione Premier League. Beppe Marotta cerca il super colpo per mettere a posto il bilancio della società.

Inter, Marotta vuole 50 milioni per Dumfries

In un mercato in cui i difensori e gli esterni hanno prezzi sempre più elevati, Beppe Marotta ha deciso che Denzel Dumfries, reduce da un’ottima stagione, debba essere venduto ad una cifra importante: 50 milioni di euro (anche per potersi permettere di trattenere e rinnovare Milan Skriniar).

Pagato al PSV, solo un anno fa, 12,5 milioni di euro (più bonus), l’esterno olandese ha dimostrato di essere un giocatore di grande qualità e, secondo i vertici del club nerazzurro, la sua quotazione è aumentata in maniera esponenziale.

Inter, le pretendenti per Dumfries non mancano

Denzel Dumfries ha tanti estimatori. In particolare, Chelsea e Manchester United sarebbero pronte a farsi avanti in maniera importante per il 26enne difensore olandese. Quindi, la richiesta di Beppe Marotta per il cartellino dell’esterno nerazzurro, potrebbe anche non essere un problema.

Anche il Chelsea, nonostante l’acquisto di Marc Cucurella (oltre 60 milioni di euro), sarebbe ancora in corsa. I Blues sono molto attivi in questo momento sul mercato. L’Inter attende l’offerta giusta per sedersi al tavolo e incassare i soldi necessari per mettere a posto i conti societari e, perchè no, provare qualche colpo di mercato last minute.

Inter, tre nomi per il dopo Dumfries

L’Inter avrebbe già anche identificato i profili giusti nel caso in cui Denzel Dumfries dovesse fare le valigie. In particolare, sarebbero tre le possibili soluzioni. Attenzione al nome di Marcos Alonso che, guarda caso, è di proprietà del Chelsea. A 31 anni, l’ex Fiorentina può tornare molto utile nello schacchiere di Simone Inzaghi.

Ci sarebbero altre due piste. Una porta a Timothy Castagne, ex giocatore dell’Atalanta, attualmente in forza al Leicester. Infine, da non sottovalutare anche il nome di Alvaro Odriozola, in uscita dal Real Madrid, lo scorso anno in prestito alla Fiorentina. Insomma, l’Inter avrebbe diverse opzioni per il dopo Denzel Dumfries.

