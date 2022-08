Inter: il Chelsea pronto a fare un'offerta per Dumfries

03-08-2022 08:51

Il Chelsea ha sondato l’Inter per Dumfries, e la risposta dei nerazzurri non è stata di completa chiusura. Il club milanese ha comunicato alla squadra inglese che l’olandese non partirà per una cifra minore di 50 milioni di euro. I Blues stanno valutando attentamente, e credono di riuscire a strappare uno sconto alla compagine di Simone Inzaghi, visti anche i buoni rapporti che intercorrono dopo l’affare di Lukaku. Per l’ex tecnico laziale perdere Dumfries sarebbe una novità assoluta, in quanto l’olandese era imprescindibile nello scacchiere tattico della squadra. Davanti ad un’offerta importante, anche il tecnico capirebbe le esigenze societarie e cercherebbe alternative. Secondo il Corriere dello Sport, piacciono Singo, Dest e Castagne.

