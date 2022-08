La Juventus torna a Villar Perosa dopo tre anni

04-08-2022 08:43

Oggi, alle 17:00, la Juventus tornerà a festeggiare con i propri tifosi nel tradizionale appuntamento a Villar Perosa. Dopo ben tre stagioni, torna quindi uno dei capisaldi della storia bianconera.

La Juventus sfiderà l’Under 23. Spazio per vedere all’opera diversi volti nuovi della nuova rosa a disposizione di Allegri (purtroppo non sarà in campo il grande acquisto Pogba, attualmente ai box) e per ritrovare il sapore della tradizione in casa bianconera. Attesa la presenza di Elkann che, come tanti tifosi, sarà curioso di vedere all’opera la nuova Juventus edizione 2022/23.