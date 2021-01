Juventus, Kulusevski vuole restare alla Juve molti anni

Le parole dell’esterno svedese della Juventus Dejan Kulusevski, entrato in campo a fine primo tempo a causa dell’infortunio di Paulo Dybala:

“Quando sono entrato avevo solo un obiettivo, quello di giocare per vincere, ma potevo fare meglio”. Sul suo futuro, in campo e fuori: “Mi piace stare qui, voglio rimanere alla Juve a lungo. Mi piace giocare vicino la porta, per fare gli uno-due, più o meno dove ho giocato ogg”.

Una battuta del trequartista di Pirlo anche sulla nazionale svedese e sul possibile ritorno di Ibra:

“Ibrahimovic? Noi scriviamo poco, ma ci siamo sentiti. Lui è uno dei miei idoli, quando parla di me bene è un impulso a giocare bene il giorno dopo. Nazionale svedese? Io spero che Ibrahimovic torni per l’Europeo. Sarebbe bellissimo per me e per tutta la Svezia”.

