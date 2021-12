Juventus, l'iniziativa dei tifosi per sostenere il club invade il web

03-12-2021 21:44

Periodo non proprio positivo per la Juventus che, tra i risultati sul campo che stentano a decollare e a trovare continuità e le vicende giudiziarie e le ricadute economiche legate al caso plusvalenze, sta attraversando uno periodi più difficili degli ultimi anni.

Juve, l’appello di Allegri e dei calciatori

Così, come dichiarato da Massimiliano Allegri al termine della vittoria contro la Salernitana e ribadito nelle interviste post gara dai giocatori, la società necessita del supporto di tutti per vedersi ritornare un po’ di quanto dato negli anni dei successi. Allegri, Chiellini, ma anche Bernardeschi cercheranno di fare il loro in campo, provando a raddrizzare una situazione che, in campionato sembra aver tagliato fuori dalla lotta scudetto la Juventus.

Toccherà, poi, anche ai tifosi sostenere la società e la squadra nel migliore dei modi e non facendo mancare il tifo e il sostegno, sempre e comunque. Non sorprende, dunque, che sui social siano iniziati a rimbalzare hashtag più o meno riusciti rilanciati dai tifosi per far sentire la propria vicinanza al club.

Juve, l’hashtag a sostegno della società

Ultimo, in ordine di tempo, è l’hashtag #iostoconLaJuventus, che ha letteralmente invaso il web e mostrato con commenti e pensieri il sentimento del popolo bianconero nei confronti della propria società. C’è chi, come Massimiliano, scrive: “Da sempre a difesa di una fede…” e chi sottolinea, come Gianluca: “Sempre e comunque… alla faccia di chi ci vuole male“. Chiara ricorda: “Nei momenti più felici e in quelli no. Perché l’amore è anche questo“, e Vincenzo scrive: “Fin che morte non ci separi, sempre con te contro tutto e tutti“.

Juve, tifosi contro i bianconeri

Non mancano, ovviamente, i commenti dei tifosi di fede opposta. Emanuele si chiede: “Ma come si fa a stare con la Juve lanciando l’hashtag #iostoconLaJuventus. Tutte le squadre devono pagare, in base ai brogli fatti. ‘Ste plusvalenze false, che hanno causato miliardi di debiti (vedi Barcellona) sono il cancro del calcio. E ancora a giustificarli stiamo”, Cri ironizza: “Ma certo. Sempre. Così i magistrati si ca**no sotto della tendenza Twitter e lasciano perdere”, e Ila commenta: “Mamma mia provo imbarazzo per voi, piuttosto ammettete gli errori che la vostra società fatata ha commesso”.

