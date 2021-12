La Juventus punta sull'unità: "Stiamo vicini al gruppo"

01-12-2021 11:22

La Juventus torna a vincere in Serie A e lo fa all’Arechi di Salerno, dove non aveva mai segnato, contro la Salernitana di Colantuono, al termine di una partita comunque sofferta.

Due reti, uno di Paulo Dybala, l’altro di Alvaro Morata hanno regalato la gioia e i 3 punti ai bianconeri.

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha analizzato la sfida. “Credo che i ragazzi questa sera hanno fatto una prestazione buona, soprattutto perché non è facile contro la Salernitana in questo campo. Questa sera potevamo far più goal: Chiellini ha ragione. La Juventus ci ha dato tanto e in questo momento dobbiamo essere noi a dar qualcosa alla Juventus”. “Questa sera abbiamo gestito bene la palla, ma dobbiamo migliorare sull’accelerazione quando la palla arriva tra le linee. Ai ragazzi ho detto ‘ragazzi questa sera abbiamo un vecchio da sostenere, che è Chiellini’, perché la squadra era giovincella. E quando è giovincella può subire delle pressioni: purtroppo in campionato siamo in ritardo perché abbiamo perso 11 punti nelle 4 famose partite”. “Fortunatamente abbiamo giocato 3 giorni dopo la gara con l’Atalanta. In questi momenti secondo me la cosa migliore è semplificare le cose: oggi gli ho parlato a livello mentale. Gli ho detto che qui siamo noi a dover dare qualcosa alla Juventus e ai suoi tifosi, vincendo. Se ho trovato una società diversa? Non è cambiato assolutamente niente. Le inchieste? Ha parlato il presidente, ha parlato John Elkann: noi dobbiamo fare il nostro lavoro in campo. Farlo nel miglior modo possibile”.

Parole ribadite anche dal capitano bianconero Giorgio Chiellini, che in un momento complicato fa leva sul senso di unità e compattezza del gruppo. “La Juventus ci ha dato tanto e ci sono momenti della vita in cui è ora di restituire. Questo è un momento come mai per stare vicini al club e tutti insieme ne verremo fuori: con serenità, equilibrio e amore per un club che ha dato tanto a tutti noi”.

Il capitano della Nazionale ha poi sottolineato l’importanza delle parole spese da Allegri nel prepartita. “Ci sono momenti e momenti: le parole del mister di oggi mi hanno toccato particolarmente. Allegri ha usato le parole giuste per farci capire il momento e quello che bisogna fare: in questo momento più che mai serve senso di responsabilità. Non bisogna fare niente di straordinario, servono le cose normali, ma con consapevolezza del momento. Con grande rispetto e umiltà perché nella posizione in cui siamo non possiamo fare altrimenti”

