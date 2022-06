25-06-2022 08:48

La situazione legata a Matthijs De Ligt rischia di farsi più complicata ogni giorno di più. Il calciatore olandese sembra essere a rischio cessione con la Juventus che sta prendendo in considerazione questa possibilità viste le difficoltà di riuscire a firmare un nuovo contratto con il giocatore. E nelle ultime ore le ora di un possibile interessamento del Chelsea hanno fatto alzare la temperatura.

Juventus alle prese con il caso De Ligt

Dopo un paio di stagioni difficili, Matthijs De Ligt è riuscito a dimostrare tutto il suo valore con la maglia della Juventus. Ma già nel corso dei mesi scorsi erano arrivate le prime crepe nel rapporto con il club dopo le parole del suo manager Raiola che prospettava cambiamenti futuri. Anche in estate la situazione non è cambiata con il calciatore che dal ritiro della nazionale olandese ha fatto sapere di essere pronto a valutare con attenzione il suo futuro e di essere scontento dai risultati conquistati dalla squadra.

Juventus: il Chelsea fa sul serio per De Ligt

Da caso a trattativa: il Chelsea ora prova a fiondarsi sul calciatore olandese. Negli ultimi giorni secondo il giornalista Gianluca Di Marzio ci sono stati contratti tra le due società e nella giornata di ieri sarebbe arrivata anche quella che ha tutta l’aria di essere una prima offerta ufficiale con il club londinese che avrebbe messo sul piatto della bilancia 40-45 milioni di euro ed il cartellino dell’attaccante tedesco Werner. La trattativa vera e propria secondo il giornalista Sky però non è ancora cominciata ma è lecito attendersi sviluppi nei prossimi giorni.

Tifosi in fermento per De Ligt: no a Werner

La prima offerta presentata dal Chelsea però viene vista quasi come un insulto dai tifosi della Juventus: “Hanno speso tutti quei soldi per Lukaku ed ora giustamente per De Ligt offrono solo 45 milioni e Werner”. Anche King boccia il tedesco come contropartita: “L’unica cosa che sa fare Werner è quella di correre velocemente. Praticamente è un Morata tedesco”. Anche Andrea la pensa allo stesso modo: “Potrebbe essere tranquillamente la peggiore operazione degli ultimi anni. Non ha proprio un senso logico”.

I tifosi bianconeri sono in fermento, c’è chi come Giuseppe prova a ragionare sull’affare: “In attacco abbiamo Dusan e Chiesa, quindi Werner a completare non sarebbe affatto male, soprattutto se accetta Di Maria e riusciamo a prendere Kostic. Avremmo un attacco fortissimo ma la parte cash deve essere almeno sui 60 milioni”. Ma c’è chi tra i tifosi considera queste notizie come un insulto: “Il problema non sono i nomi. Ma voler far passare il messaggio che la Juve si deve accontentare di contropartite mentre l’Inter rifiuta offerte faraoniche per Skriniar”.

